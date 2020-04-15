В Севастополе на хлебокомбинатах освятили пасхальные куличи

Из-за пандемии коронавируса и ограничении посещения храмов прихожанам не нужно идти с куличами в церковь. Их освящают прямо на хлебозаводах и кинодитерских.

Так сегодня благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта освятил куличи, изготовленные на одном из хлебозаводов города. А накануне на предприятие “Царь-хлеб” приезжал отец Александр и окропил святой водой емкости с мукой и бочки с водой, которую берут из артезианской скважины, для выпечки.

Так что люди, покупая в магазинах куличи, будут брать их уже освященными.

Источник: Вести.Севастополь