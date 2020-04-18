В Севастополе на каждого ребенка единоразово выплатят по 3 тысячи рублей

Севастопольским школьникам выплатят по три тысячи рублей в качестве поддержки.

Всем семьям с детьми, имеющим регистрацию в Севастополе выплатят дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Об этом рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала “СТВ”. Он сообщил, о том, что данная мера поддержки будет введена в уже со следующей недели.

К 50 миллионам, на которые планировалось обеспечивать бесплатным питанием школьников до конца учебного года, добавят денежные средства и выплатят разовую помощь всем несовершеннолетним детям. На это необходимо около 250 миллионов рублей.

«Выплата положена каждому ребенку до 18 лет, – подчеркнул Михаил Развожаев. – В случае отсутствия регистрации в Севастополе – будут искаться индивидуальные решения, с учетом интересов ребенка».

Источник: Вести.Севастополь