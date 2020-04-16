В Севастополе на контейнерных площадках увеличилось количество мусора

Городские мусоровозы теперь дезинфицируют в два раза чаще, а за чистотой на контейнерных площадках в Севастополе следит Госжилнадзор. В период самоизоляции севастопольцы могут сами настроить график вывоза мусора, если баки начнут переполняться.

Следы затяжной самоизоляции – большое количество мусора. При этом коммунальные службы вывозят отходы по старому графику, без дополнительных рейсов.

Простое решение этой проблемы предлагает глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Жители могут сами настроить график работы мусоровозов.

«Если производится накопление на контейнерной площадки, то через домовой комитет и управляющую компанию можно подать заявку оператору, оператор производит уборку», – рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

Если спустя сутки контейнеры по-прежнему будут переполнены, фирма-оператор не получит деньги за работу. А Госжилнадзор проверит, почему управляющая компания вовремя не устранила санитарный беспорядок. В период повышенной готовности инспекторы открыли горячую линию, чтобы люди могли оставить заявку по телефону.

Горячая линия Госжилнадзора: 8 (8692) 42-31-48 «Горячая линия работает в следующем режиме: с 9 до 18 на рабочей неделе, с понедельника по четверг. В пятницу до 16:45», – сообщил Сергей Чалков, начальник надзорного управления Госжилнадзора.

Из-за того, что люди стали больше находиться дома и ещё и по привычке неряшливо паркуют автомобили, мусоровозы порой не могут доехать к контейнерам. Работники коммунальных служб просят не загораживать проезды и напоминают: по этим же дорогам передвигаются и экстренные службы.

Люди в защитных костюмах распыляют опасные химикаты по всем поверхностям мусоровозов. Тщательную обработку предписывают санитарные правила. Сейчас эту процедуру стали проводить чаще.

«В обычный период мы обрабатываем раз в десять дней, сейчас, при пандемии короновируса, мы обрабатываем машины этим средством раз в пять дней», – говорит Алексей Сошников, гендиректор ООО «БГС».

Такая обработка помогает не только защитить водителей мусоровозов от инфекций, но и устраняет неприятные запахи. Особенно это актуально летом, когда эти машины стоят в пробках бок о бок с другими автомобилистами.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь