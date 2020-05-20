В Севастополе на Мекензиевых горах появится уличное освещение

Микрорайон разделен на несколько участков. Работы по установке наружного освещения будут производиться поэтапно. Как заявляет пресс-служба ведомства, в текущем году свет появится на улицах Путейская, Мищенко, Миндальная, Дорожная, Авангардное шоссе и часть улицы Лесной. На этих улицах установят более 100 современных светильников и обустроят более трех километров линии наружного освещения.

На территории микрорайона Мекензиевы горы ГБУ «Горсвет» планирует провести работы по обустройству уличного освещения.

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