В Севастополе на Мекензиевых горах появится уличное освещение

20 мая 2020     14
В Севастополе на Мекензиевых горах появится уличное освещение

На территории микрорайона Мекензиевы горы ГБУ «Горсвет» планирует провести работы по обустройству уличного освещения.

Микрорайон разделен на несколько участков. Работы по установке наружного освещения будут производиться поэтапно. Как заявляет пресс-служба ведомства, в текущем году свет появится на улицах Путейская, Мищенко, Миндальная, Дорожная, Авангардное шоссе и часть улицы Лесной. На этих улицах установят более 100 современных светильников и обустроят более трех километров линии наружного освещения.

Источник: Вести.Севастополь

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