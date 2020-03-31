В Севастополе на несанкционированной свалке пойман водитель мусоровоза

В ходе межведомственной проверки по соблюдению правил утилизации мусорных отходов в Севастополе, сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя мусоровоза, подозреваемого в употреблении наркотиков.

Водитель грузовика сбросил строительные отходы на несанкционированную свалку. «Севприроднадзор» оштрафовал злоумышленника за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов.

Обнаружив у водителя признаки наркотического опьянения, инспекторы ДПС предложили ему пройти медосвидетельствование. Мужчина отказался и по данному факту был составлен административный материал, который предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Кроме этого, выяснилось, что у гражданина отсутствует свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь