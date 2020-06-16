В Севастополе на пляже парка Победы на отдыхающих упал навес

На необорудованном пляже в парке Победы пострадали отдыхающие граждане. На них упал навес, предназначенный для укрытия от солнца.

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Ранее сообщалось, что пляж не функционирует, поскольку в настоящее время на нем проводится реконструкция. Ремонтные работы недавно начала новая подрядная организация, после смены оператора. Как отметил недавно заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров санитарное состояние на этом пляже будет поддерживаться, но ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих никто нести не будет. Вывешены информационные щиты, о том, что пляж не функционирует.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Их количество уточняется.

Источник: Вести.Севастополь