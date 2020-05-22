В Севастополе на полигоне МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ

22 мая 2020     11
В Севастополе на полигоне МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ

Сегодня на полигоне МЧС в долине Кара-Коба уничтожили девять снарядов Великой Отечественной войны, найденные в разных районах Севастополя на этой неделе. 

Снаряды были помещены в яму глубиной 7 метров и сверху засыпаны землей. При этом радиус разлета их осколков может доходить до 600 метров, поэтому съемочная группа “Вести.Севастпооль” наблюдала за взрывом издалека. 

С начала года в Севастополе было обнаружено и уничтожено более 400 взрывоопасных предметов, сообщили в ГУ МЧС по городу.

  

Источник: Вести.Севастополь

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