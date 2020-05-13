В Севастополе на Северной стороне ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения транспорта на Северной стороне Севастополя введут для ремонта воздушной линии электропередач.

Ограничения коснутся всех средств, кроме транспорта местных жителей и специальных служб.

Закроют для проезда:

с 18 по 22 мая с 08:00 до 18:00 одну полосу улицы Богданова, от Кряжева до Челюскинцев; с 25 по 29 мая с 08:00 до 18:00 улицу Цимлянскую, от Кряжева до Челюскинцев; с 1 по 5 июня с 08:00 до 18:00 улицу Кряжева, от Богданова до Цимлянской, и одну полосу улицы Серафимовича, от Кряжева до Калюжного.

Об этом сообщает Департамент транспорта Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь