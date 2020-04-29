В Севастополе на улице ограбили пенсионера

29 апреля 2020     7
В Севастополе на улице ограбили пенсионера

Севастопольские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже пенсионера.

Злоумышленник выбрал себе жертву в продуктовом магазине. Он заметил, как пожилой мужчина снимает деньги в банкомате, а после – выследил, куда направляется пенсионер. У подъезда дома грабитель внезапно напал на него. Ударив потерпевшего несколько раз, он вытащил из кармана пострадавшего 3200 рублей и скрылся.

Но потратить похищенные деньги мужчина не успел.  Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району оперативно установили личность подозреваемого и задержали его, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю

Как выяснили правоохранители, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконные операции с наркотиками и причинение вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Подозреваемый может получить срок до семи лет.

Источник: Вести.Севастополь

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