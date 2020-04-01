В Севастополе начала работу «горячая линия» трудовой инспекции

Заявления о несоблюдении работодателям трудовых прав граждан принимает Государственная инспекция труда Севастополя.

Государственная инспекция труда Севастополя открыла круглосуточную «горячую линию». Сюда могут обратиться за помощью граждане, чьи трудовые права были нарушены недобросовестными работодателями.

Получить консультацию о порядке применения трудового законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим работы можно по круглосуточному телефону: +7 (8692) 53-13-96.

А для поддержки предпринимателей сейчас разрабатывают меры на федеральном и региональном уровнях. Свои предложения могут направлять и работодатели Севастополя. Для этого рекомендуется зарегистрироваться на портале «Работа в России», создать личный кабинет и направлять туда информацию о введении режимов неполной занятости или простоя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта katun24

Источник: Вести.Севастополь