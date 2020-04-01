В Севастополе начала работу «горячая линия» трудовой инспекции

1 апреля 2020     23
В Севастополе начала работу «горячая линия» трудовой инспекции

Заявления о несоблюдении работодателям трудовых прав граждан принимает Государственная инспекция труда Севастополя.

Государственная инспекция труда Севастополя открыла круглосуточную «горячую линию». Сюда могут обратиться за помощью граждане, чьи трудовые права были нарушены недобросовестными работодателями.

Получить консультацию о порядке применения трудового законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим работы можно по круглосуточному телефону: +7 (8692) 53-13-96.

А для поддержки предпринимателей сейчас разрабатывают меры на федеральном и региональном уровнях. Свои предложения могут направлять и работодатели Севастополя. Для этого рекомендуется зарегистрироваться на портале «Работа в России», создать личный кабинет и направлять туда информацию о введении режимов неполной занятости или простоя.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта katun24

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму все стройки будут заморожены до 6 апреля
В Крыму все стройки будут заморожены до 6 апреля

В Республике Крым принято решение о приостановке работ на всех строительных площадках государственных и частных заказчиков. Об этом сообщает ИА …


Севастополь и Крым объединили усилия в борьбе с коронавирусом
Севастополь и Крым объединили усилия в борьбе с коронавирусом

С ноля часов 2 апреля медики начнут осматривать всех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту как на машинах, так …


Глава Севастополя рассказал, сколько раз он делал тесты на коронавирус
Глава Севастополя рассказал, сколько раз он делал тесты на коронавирус

Михаил Развожаев, который не имеет права уйти на самоизоляцию, уже сдал первый анализ на коронавирус. Об этом врио губернатора Севастополя …


Развожаев: мы поможем встать на ноги малому бизнесу
Развожаев: мы поможем встать на ноги малому бизнесу

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помочь частным предпринимателям в период действия карантинного режима. Большинство крупных арендодателей Севастополя пообещали не …


Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов
Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов

Российские регионы приступили к формированию резервов ключевых продуктов. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты