В Севастополе началась первая операция в самом большом плавдоке ЧФ

15 июня 2020     4
В Севастополе началась первая операция в самом большом плавдоке ЧФ

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в неисправном состоянии. 

В обследовании корпуса специалистам завода помогали сотрудники конструкторско-технологического института из Санкт-Петербурга. Теперь он введен в эксплуатацию. В док поставили Малый морской танкер ВТН-73 и два других дока ПД-32 и ПД-80. Судоремонтные сооружения прослужили флоту более 30 лет. Док ПД-32 использовали для ремонта боевых катеров и небольших вспомогательных судов. А ПД-80 помогал в ремонте малых ракетных и малых разведывательных кораблей, а также ракетных катеров. Теперь обновление нужно им самим. Операция по постановке на ремонт продлилась около девяти часов, в ней было задействовано более 200 человек.

«Ближайшая задача в ближайшее время мы должны закончить освидетельствование 32-го дока с целью ввода в эксплуатацию и произвести доковый ремонт оставшихся двух единиц», – говорит заместитель директора по производству 13 судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флория.

«Огромная работа будет проводиться по ремонту корпусов доков, доннозаборной арматуры, всего, что связано с тем, что находится под водой.  Огромный пласт работы, но нам это необходимо выполнить, чтобы расширить фронт работы, увеличить количество ремонтируемых заказов», – рассказал начальник докового цеха 13 судоремонтного завода Черноморского флота Виктор Ступин.

Работы на двух плавдоках будут проводить параллельно. За счет завода. В них задействуют более 120 человек. Ремонт планируют завершить до конца июля. А после этого доки помогут предприятию в выполнении гособоронзаказа.

   

Источник: Вести.Севастополь

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