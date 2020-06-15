В Севастополе началась первая операция в самом большом плавдоке ЧФ

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в неисправном состоянии.

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В обследовании корпуса специалистам завода помогали сотрудники конструкторско-технологического института из Санкт-Петербурга. Теперь он введен в эксплуатацию. В док поставили Малый морской танкер ВТН-73 и два других дока ПД-32 и ПД-80. Судоремонтные сооружения прослужили флоту более 30 лет. Док ПД-32 использовали для ремонта боевых катеров и небольших вспомогательных судов. А ПД-80 помогал в ремонте малых ракетных и малых разведывательных кораблей, а также ракетных катеров. Теперь обновление нужно им самим. Операция по постановке на ремонт продлилась около девяти часов, в ней было задействовано более 200 человек.

«Ближайшая задача в ближайшее время мы должны закончить освидетельствование 32-го дока с целью ввода в эксплуатацию и произвести доковый ремонт оставшихся двух единиц», – говорит заместитель директора по производству 13 судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флория. «Огромная работа будет проводиться по ремонту корпусов доков, доннозаборной арматуры, всего, что связано с тем, что находится под водой. Огромный пласт работы, но нам это необходимо выполнить, чтобы расширить фронт работы, увеличить количество ремонтируемых заказов», – рассказал начальник докового цеха 13 судоремонтного завода Черноморского флота Виктор Ступин.

Работы на двух плавдоках будут проводить параллельно. За счет завода. В них задействуют более 120 человек. Ремонт планируют завершить до конца июля. А после этого доки помогут предприятию в выполнении гособоронзаказа.

Источник: Вести.Севастополь