В Севастополе начали выпускать антисептические средства

Севастопольская фирма начала выпускать антисептические средства для обработки рук и поверхностей. Пока продукцию реализуют на полуострове, но уже есть предварительные заказы с материка и даже из Беларусии. Поэтому в планах дальнейшее расширение производства.

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Компания по производству бытовой химии начала работать в Севастополе два года назад. Первым продуктом стали бесфосфатные концентрированные стиральные порошки – на 70% они состоят из соды и соли. За счёт минимального применения “вредной” химии они безопасны как для человека, так и для окружающей среды. Затем в линейке продукции появились кондиционеры, средства для уборки дома и мытья посуды. Из последних достижений – гран-при международной специализированной выставки. Идея выпускать антисептик появилась именно в Москве, после разговора с коллегами об актуальных трендах.

«Состав нашего антисептика – это изопропиловый спирт, который составляет 70%, вода очищенная, которая проходит через пятиступенчатую фильтрацию. Также есть антибактериальное средство – бензалкония хлорид, который убивает вирусы, инфекции на руках и на поверхностях. За счёт этого наше средство считается антисептическим и дезинфицирующим», – говорит заместитель директора Антон Вареникин.

На разработку рецепта в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, поиск поставщиков и оформление документов ушло всего 1,5 недели. Сейчас севастопольская компания производит индивидуальные антисептические средства в упаковке по 500 миллилитров и в пятилитровых бутылях для предприятий.

«В принципе мы можем выпускать до 2-3 тысяч литров в сутки. Но есть проблемы со спиртом, потому что на заводах стоят большие очереди. Прошло удорожание на продукцию. А мы делаем минимальную наценку, чтобы продавать нашему потребителю в Севастополе и по Крыму», – рассказывает директор компании Игорь Юнашев.

Севастопольский антисептик можно использовать для дезинфекции помещений и общественных пространств – детских площадок, подъездов, салонов автобусов и троллейбусов. Вероятнее всего, в ближайшее время спрос на такую продукцию будет оставаться высоким. Поэтому в компании планируют увеличивать объёмы, устанавливать автоматизированные производственные линии.

Дмитрий Туркин, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь