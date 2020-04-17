В Севастополе начался сбор клубники

17 апреля 2020     15
В Севастополе начался сбор клубники

В тепличном комплексе в Верхнесадовом собрали первые две тонны клубники.

В прошлом году за сезон там собрали 70 тонн ягод. В этом планируют выйти на 120-150, потому что площадь посадок увеличилась в два раза: с трех гектаров до шести.

В теплицах работает система капельного орошения. Собирать урожай аграрии будут до середины июля.

  

Сегодня это агропромышленное предприятие, которое получает поддержку от правительства города, посетил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

«В целом, если говорить о предприятиях Севастополя, за последние годы порядка 200 миллионов рублей было направлено на поддержку и развитие садоводства, тепличного хозяйства, виноградарства», – сообщил Чумаков.

С 21 по 24 апреля департамент сельского хозяйства проведет новый конкурс среди тех, кто желает воспользоваться мерами господдержки.

Источник: Вести.Севастополь

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