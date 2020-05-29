В Севастополе начинается ремонт сквера у Петропавловского собора

Зелёную зону вокруг Петропавловского собора и памятника Кириллу и Мефодию огораживают строительным забором.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» до конца 2020 года планируется провести комплексное благоустройство сквера у Петропавловского собора на центральном холме. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя. В сквере уложат тротуарную плитку, организуют освещение, отремонтируют подпорные стены, лестницы и ограждение.

Сейчас рабочие устанавливают вокруг площадки строительный забор из полимерной сетки.

Источник: Вести.Севастополь