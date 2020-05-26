В Севастополе начнут делать стресс-исследования функции сердца

26 мая 2020     23
В Севастополе начнут делать стресс-исследования функции сердца

В городской больнице №1 стартовали мастер-классы для врачей функциональной диагностики.

В режиме онлайн специалисты федеральных центров расскажут о стресс-эхокардиографии – современной методике диагностирования ишемической болезни сердца, стенокардии и ряде других заболеваний, а также оценке риска операций. Оборудование в больницах города частично уже есть. В течение двух месяцев УЗИ-специалисты будут изучать технологию на реальных пациентах.

«Это очень важно, потому что данная методика – она непростая, достаточно сложная и высокотехнологичная, с точки зрения обследования и диагностики. И конечно, здесь необходимо, становление специалистов и совершенствование, чтобы оно проходило непосредственно под чутким и непосредственным руководством человека, который уже умеет это делать, делает это хорошо и имеет большой опыт», – говорит директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Медицинскому сообществу города представили нового руководителя регионального сосудистого центра. Роман Голощапов-Аксёнов – сердечно-сосудистый хирург, главный специалист Минздрава Московской области. Он обратил внимание на то, что врачи севастопольского сосудистого центра за несколько лет существования подразделения научились успешно справляться с неотложными состояниями больных. Теперь он собирается уделить больше внимания плановым вмешательствам и ранней диагностике

«Очень важно выявлять проблему до развития и острого инфаркта миокарда, выявлять стендокардию напряжения у пациентов высокого функционального класса, чтобы вмешиваться и улучшать качество жизни пациентов», – пояснил руководитель Регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксёнов.

Источник: Вести.Севастополь

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