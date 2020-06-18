В Севастополе начнут доплачивать классным руководителям

18 июня 2020     9
В Севастополе начнут доплачивать классным руководителям

Классные руководители начнут получат доплату в размере 5000 рублей с 1 сентября.

На эти цели уже выделено более 50 миллионов рублей. Денежные средства начнут выплачивать со следующего учебного года. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании правительства Севастополя.

Кроме этого, директор департамента образования и науки города Елена Богомолова сообщила о том, что меры безопасности, введенные в севастопольских школах во время пандемии коронавируса, станут теперь постоянными. Рекомендации Роспотребнадзора и новые санитарные нормы будут учитывать при строительстве новых объектов. Уже имеющиеся объекты образования обеспечат всем необходимым до 1 сентября.

Всего на развитие и модернизацию материально-технической базы севастопольских школ власти города запланировали до 2025 года потратить более 255 миллионов рублей.

Источник: Вести.Севастополь

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