В Севастополе начнут работать частные стоматологические кабинеты

Севастопольские стоматологии смогут возобновить работу уже со следующей недели.

Об этом рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы уже со следующей недели разрешим работать частным стоматологиям. Потому что в единственной государственной собираются очереди», – рассказал Развожаев.

Работа частных стоматологов будет возможна только при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм, отметил он.

Глава города добавил, что сейчас рассматривается возможность открытия магазинов оптики, для того, чтобы жители Севастополя могли приобрести контактные линзы.

«Многие жалуются, что линзы не могут в городе купить, потому что оптика закрыта», – сообщил Михаил Развожаев.

При этом он заметил, что подобные послабления ограничительных мер не будут принимать массовый характер, а коснутся только жизненно необходимых сфер.

Служба информации «Вести – Севастополь»

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Источник: Вести.Севастополь