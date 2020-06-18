В Севастополе наградили экипажи судов обеспечения

18 июня 2020     11
В Севастополе наградили экипажи судов обеспечения

Медали получили 40 человек. Суда вспомогательного флота сопровождают боевые корабли в походах. Они берут к себе на борт топливо, грузы, продовольствие – всё, что может понадобиться военным в дальней морской зоне.

Свою первую медаль получил телеоператор ГТРК «Севастополь» Александр Соловьёв. Более трёх лет он служил на нескольких судах обеспечения Черноморского флота. Карьеру завершил вторым помощником капитана.

«Для меня работа на судах обеспечения – очень интересный и нелёгкий опыт в жизни, настоящая школа жизни. Сформировала меня как человека, как личность. Очень приятно, что отметили на таком уровне. Хотя я просто выполнял свои обязанности и делал свою работу», – делится оператор ГТРК «Севастополь» Александр Соловьёв.

Источник: Вести.Севастополь

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