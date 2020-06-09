В Севастополе находится самый высокий маяк в Крыму

9 июня 2020     12
В Севастополе находится самый высокий маяк в Крыму

Восточный створный маяк в Инкермане – самый высокий в Крыму и на территории постсоветских стран.

Высота его огня над уровнем моря составляет более 195 метров. Он расположен на возвышенности в конце Севастопольской бухты.

Севастополь в 1804 году был избран главным военным портом на Черном море. Для обеспечения безопасного входа в бухту 1821 году построили два Инкерманских маяка: Передний (Западный) и Задний (Восточный). Они составляют, так называемый, Инкерманский створ, который позволяет кораблям и судам маневрировать в бухте в тёмное время суток.

На ближнем маяке горит красный постоянный огонь, на дальнем – белый, тоже без мигания. На входе в бухту надо держаться так, чтобы белый огонь был точно над красным. Это и означает – идти по Инкерманскому створу.

С началом Великой Отечественной войны навигационное оборудование пришлось погасить, маяки были разрушены. 5 ноября 1944 года в Севастополь вернулись корабли эскадры Черноморского флота. И на подходе к городу их встретили огни Инкерманских маяков. Полностью Инкерманский створ был восстановлен в 1949 году.

Источник: Вести.Севастополь

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