В Севастополе налоговая инспекция с 15 июня начнет приём граждан

Севастопольские налоговики возобновляют прием граждан, но только по предварительной записи.

При посещении ИФНС у посетители обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты. Ранее, личный прием граждан в ведомстве был приостановлен, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. Налоговая служба перешла на работу в дистанционном режиме.

Заплатить налоги, уточнить информацию по личному имуществу, отправить декларацию и документы для налогового вычета сейчас можно удаленно.

Источник: Вести.Севастополь