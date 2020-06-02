В Севастополе налоговая инспекция с 15 июня начнет приём граждан

2 июня 2020     10
В Севастополе налоговая инспекция с 15 июня начнет приём граждан

Севастопольские налоговики возобновляют прием граждан, но только по предварительной записи.

При посещении ИФНС у посетители обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты. Ранее, личный прием граждан в ведомстве был приостановлен, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. Налоговая служба перешла на работу в дистанционном режиме.

Заплатить налоги, уточнить информацию по личному имуществу, отправить декларацию и документы для налогового вычета сейчас можно удаленно.

Источник: Вести.Севастополь

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