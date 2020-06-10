В Севастополе нарисуют портрет Льва Толстого на фасаде дома

10 июня 2020     16
В Севастополе нарисуют портрет Льва Толстого на фасаде дома

На улице Льва Толстого появится арт-объект размером более 100 квадратных метров с портретом писателя.

В рамках празднования Дня России команда арт-кластера и граффити-художники создадут в нескольких городах нашей страны масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим деятелям культуры России. В Севастополе художники создадут мурал площадью 120 квадратных метров с портретом Льва Толстого на стене дома № 15, расположенного на улице, носящей имя писателя. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив. Лев Николаевич служил здесь во время первой обороны Севастополя и запечатлел город, описав его в своих «Севастопольских рассказах».

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе появились новые фотозоны
В Севастополе появились новые фотозоны

Приморский Бульвар украсили к предстоящим выходным. В центре города появились конструкции, посвящённые Дню России и Дню основания Севастополя.  В пятницу, …


Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля
Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля

20:38 Североамериканская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба лиги, соревнования …


В МЧС рассказали о симптомах теплового удара
В МЧС рассказали о симптомах теплового удара

20:38 Начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко рассказал о симптомах теплового удара и …


В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление

В одной из многоэтажек Екатеринбурга, когда на улице плюс 30 градусов по Цельсию, а синоптики обещают аномальную жару, включили отопление. …


Детей решили научить сексу с помощью видео с порноактерами
Детей решили научить сексу с помощью видео с порноактерами

Правительство Новой Зеландии запустило социальный проект Keep It Real Online, который помогает родителям воспитывать детей в цифровую эпоху. Один из …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты