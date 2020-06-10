В Севастополе нарисуют портрет Льва Толстого на фасаде дома

На улице Льва Толстого появится арт-объект размером более 100 квадратных метров с портретом писателя.

В рамках празднования Дня России команда арт-кластера и граффити-художники создадут в нескольких городах нашей страны масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим деятелям культуры России. В Севастополе художники создадут мурал площадью 120 квадратных метров с портретом Льва Толстого на стене дома № 15, расположенного на улице, носящей имя писателя. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив. Лев Николаевич служил здесь во время первой обороны Севастополя и запечатлел город, описав его в своих «Севастопольских рассказах».

Источник: Вести.Севастополь