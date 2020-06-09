В Севастополе не зарегистрировано новых случаев коронавируса

На утро 9 июня новых случаев COVID-19 в городе не зафиксировано, по выздоровлению выписаны пять человек.

Всего коронавирусом в Севастополе заболели 177 человек, выздоровели 150, умерли трое.

В стационарах под наблюдением остаются 184 человека, по месту жительства – 1055, сообщает пресс-служба правительства города.

На пунктах 8 июня тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 278 человек.

Источник: Вести.Севастополь