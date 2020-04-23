В Севастополе ночью отключат водоснабжение из-за плановых работ

В связи с плановыми работами на сетях горводопровода часть улиц Севастополя останется без воды.

Водоснабжение будет прекращено с 22:00 часов 23 апреля до 8:00 24 апреля на улицах Героев Севастополя, Хрулева, Адмирала Макарова, 1-й Бастионной, 2-й Бастионной, Генерала Родионова, Селенгинской, Папанина и Рабочей.

Подача воды будет производиться с пониженным давлением в район улиц центральной части Севастополя и Корабельной стороны в это же время.

Работы проводятся в рамках Федеральной целевой программы по переключению водовода Д-500 мм, сообщает ГУПС «Водоканал».

Источник: Вести.Севастополь