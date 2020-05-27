В Севастополе новорожденным будут дарить подарки

27 мая 2020     14
В Севастополе новорожденным будут дарить подарки

Врио губернатора Севастополя предложил общественникам разработать состав набора для новорожденных, в рамках реализации проекта «Губернаторский подарок». 

Как сообщил глава города на встрече с представительницей общественной организации «Севастопольские мамы» Еленой Голубевой, проект «Губернаторский подарок новорожденным» готовится к реализации в Севастополе. Михаил Развозжаев поручил разработать состав этого набора с учетом текущих потребностей детей, для того чтобы матери получили практическую пользу от подарка.

«Хочу реализовать проект «Губернаторский подарок новорожденным». Во многих регионах при рождении ребенка от правительства дарится набор первоочередных вещей. Конечно, состав этого набора зависит от финансовых возможностей субъекта, партнеров, которые привлекаются. Мне важно, чтобы был эффект не просто потраченных денег, а реальная польза и радость у мамочек», – сказал врио губернатора.

Развожаев подчеркнул, что в организации имеется возможность протестировать наборы на фокус-группах.   

Источник: Вести.Севастополь

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