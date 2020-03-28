В Севастополе новых случаев коронавируса не выявлено

На сегодняшний день в Севастополе в инфекционной больнице находятся 37 человек.

Кроме пяти пациентов с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции, новых случаев заболевания в Севастополе не обнаружено. Гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По сообщению департамента здравоохранения Севастополя в инфекционной больнице находятся 37 пациентов. Четыре человека уже выписаны, девять поступило.

Всего в городе под наблюдением врачей – почти 2,5 тысячи человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь