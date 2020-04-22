В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано

22 апреля 2020     19
В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано

На утро 22 апреля новых случаев заражения COVID-19 в городе не зарегистрировано.

В инфекционной больнице продолжают лечение 13 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего в Севастополе зарегистрировано 18 случаев заболевания, пять человек выздоровели, сообщает пресс-служба правительства города.

Под наблюдением в инфекционной больнице находятся 104 человека, на дому – 1496. В обсерваторе «Изумруд» остаётся персонал горбольницы №4 и ещё 21 человек – в Свято-Георгиевском монастыре.

Источник: Вести.Севастополь

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