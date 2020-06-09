В Севастополе новый госпиталь принял первых пациентов

У поступивших взяты анализы на короновирусную инфекцию. Все пробы дали отрицательный результат. Пациенты проходят лечение от респираторно инфекции.

Пациенты с предварительным диагнозом «острая респираторная инфекция» поступили на лечение в многофункциональный медцентр на базе 1472 Военно-морского клинического госпиталя, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне» после смертельного ДТП по вине отца Дочь актера Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, затравили в социальных сетях. На большое количество …



Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом во вторник, …



Россиянам дали возможность устроить фотосессию не выходя из дома Пользователи соцсети «Одноклассники» получили возможность сделать профессиональную фотосессию получить свои фотопортреты, не выходя из дома. Об этом сообщается в пресс-релизе, …



Ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года Американские ученые провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что вспышка коронавирусная инфекции могла начаться в Ухане еще в августе …

