В Севастополе новый госпиталь принял первых пациентов

9 июня 2020     16
В Севастополе новый госпиталь принял первых пациентов

Новый многофункциональный медицинский центр в Омеге принял первых пациентов.

Пациенты с предварительным диагнозом «острая респираторная инфекция» поступили на лечение в многофункциональный медцентр на базе 1472 Военно-морского клинического госпиталя, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

У поступивших взяты анализы на короновирусную инфекцию. Все пробы дали отрицательный результат. Пациенты проходят лечение от респираторно инфекции.

Источник: Вести.Севастополь

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