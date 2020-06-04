В Севастополе новый корпус инфекционной больницы готов к приему пациентов

Новый модуль в инфекционной больнице в ближайшие дни может принять первых пациентов. Об этом заявили в департаменте здравоохранения. Напомню, здание построили к первому мая, затем шла наладка систем безопасности и оформление документов.

В новом корпусе – 42 бокса, два из которых оборудованы для маломобильных пациентов. Это и пандусы для заезда с улицы, а также специальные конструкции в санузлах. В департаменте здравоохранения подчеркнули: ранее размещать больных в новом модуле не было острой необходимости, хотя при ухудшении эпидемиологической ситуации это бы сделали. Палаты в других корпусах и сейчас заполнены частично.

«На процессе лицензирования немного больница застряла. Возможно, что с нашей стороны, со стороны департамента контроль немного был ослаблен, поэтому процесс затянулся. Тем не менее», – говорит директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов, – со дня на день ждем от Росздравнадзора уже заключительного документа. Это будет красная зона, там будут находится, госпитализироваться пациенты». «Там, действительно, очень сложные системы. И системы вентиляции, и видеонаблюдения, и пожарная сигнализация, и кислородная станция, то, естественно, это все требовало, скажу, правильного оформления и юридического оформления, – рассказывает главврач инфекционной больницы Инга Матяж, – мы хотели все сделать вот прям вот листик к листику, чтобы все было так, как должно быть».

Источник: Вести.Севастополь