В Севастополе объявлен электронный аукцион на размещение торговых объектов

5 июня 2020     14
В Севастополе объявлен электронный аукцион на размещение торговых объектов

Для размещения новых нестационарных торговых объектов в Севастополе теперь необходимо участвовать в аукционе на Федеральной электронной площадке.

Заявки на участие в электронных торгах будут приниматься до 6 июля. Сама процедура пройдет 24 июля. Заявители должна иметь электронную цифровую подпись. В настоящее время в Севастополе представлено 26 лотов, их количество планируют увеличить. Все локации НТО представлены на сайте правительства города, сообщает пресс-служба ведомства.

Власти Севастополя недавно установили 50% снижение платы для предпринимателей за размещение НТО, а также обнулении платы за летние площадки, прилегающие к ресторанам до 1 августа.

Источник: Вести.Севастополь

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