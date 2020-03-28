В Севастополе обсерватор откроется на базе отдыха «Солнышко»

Обсерватор для людей, которых нужно будет изолировать от других, в Севастополе решено организовать на базе отдыха «Солнышко» в посёлке Кача. Правительство города приняло постановление об этом.

База отдыха представляет собой отдельно стоящие домики и занимает площадь почти в 1,2 га. Противочумная станция Роспотребнадзора посчитала помещения подходящими для обустройства там центра изоляции. Туда поместят людей, вернувшихся из неблагополучных стран, не имеющих признаков заболевания, которые в силу разных обстоятельств не могут остаться в самоизоляции дома.

В медицинских учреждениях города сейчас резервируют необходимые мощности. А под Севастополем Минобороны приступило к возведению медицинского центра, рассчитанного на 60 коек, уже для больных. Он будет запущен к 15 мая.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь