В Севастополе общепит будет обслуживать посетителей «на вынос»

Правительство Севастополя создало перечень ресторанов, кафе и столовых, обслуживающих посетителей на вынос.

В Севастополе, согласно указа врио Губернатора Михаила Развожаева, ограничена работа заведений общественного питания. Правительство Севастополя по поручению главы города Михаила Развожаева создало реестр предприятий общепита осуществляющих обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставку заказов

1.

FIDELE

Хрусталева, 163

+79788688888

https://sevastopol.fidele-food.ru/

2.

ООО «КрымЕда»

Камышовое ш., 15, оф. 11

+78005513305

https://xn—-8sbldxm1a2g.xn--p1ai/

3.

доставка еды «Тимьян и Розмарин»

ул. Глеба Успенского, 2

+79782002201

http://sevthyme.ru/

4.

FoodUp

Работает через мобильное приложение

https://lp.foodup.biz/go

5.

Yard

ул. Астана Кесаева, 9

+79787882275

http://hotelyard.com/index.php/cafe

https://www.instagram.com/cafe_yard/

https://vk.com/yardsevcafe

6.

Ёда

Фиолентовское ш., 1

+79780852829

http://edasev.ru/

7.

Типичная доставка

Адреса пунктов самовывоза:

– пр-т Октябрьской революции, 42

– пр-т Победы, 2

+79780010118

+79780049906

https://sev.food-td.ru/

8.

Sun House Food

Адрес пункта самовывоза:

ул. Челюскинцев, 49/46

+79787675983

9.

Хочу Суши

Адрес пункта самовывоза:

ул. Кожанова, 12

+79789963030

+79787636111

https://xn—–8kchoqzrgakrcdpgc5a3bya0h.xn--p1ai/

10.

Суши Samurai

Адреса пунктов самовывоза:

– пр-т Октябрьской революции, 50

– Наб. Адмирала Клокачева, 16

+79787000513

+79787000618

+79787447565

https://sushi-samurai-sev.ru/catalog/

11.

Панда Севастополь

Фиолентовское ш., 1/5

+79788290092

https://panda92.ru/

12.

СУШИWOK

пр-т Генерала Острякова, 38а

+79780231212

https://sushiwok.ru/sevas/

13.

Hello Sushki

Адрес пункта самовывоза:

Фиолентовское ш., 1/5

+79787967576

https://hellosushki.ru/

14.

Maneki Neko

ул. Токарева, 2б

+79780519373

+79781053658

15.

Японо Мама

ул. Промышленная, 7

+79787448443

+79787081492

http://sevas.sushi24.su/

16.

Акари Суши

ул. Молодых Строителей, 1а

+79785511188

https://akari-sushi.ru/

17.

POSEIDON

ул. Героев Бреста, 54

+79787001502

https://poseidon-dostavka.ru/

18.

Сан Тай

Адрес пункта самовывоза:

ул. Комбрига Потапова, 12

+79788121999

http://sun-thai.com/

19.

Империя Суши

ул. Вакуленчука, 20

+79781227500

https://imperiya-sushi.ru/

20.

Море Суши

Адрес пункта самовывоза:

пр-т Генерала Острякова, 260

+79785708008

https://xn—-itbknkmjq9b.xn--p1acf/

21.

PIZZA MAXIMUS

Адрес пункта самовывоза:

пр-т Генерала Острякова, 225-б

+79787206433

22.

YAMMY PIZZA

Адрес пункта самовывоза:

Фиолентовское ш., 1/5

+79785888778

https://yammy-pizza.ru/

23.

SOLDOUT

Адрес пункта самовывоза:

ул. Меньшикова, 1а

+79785488885

https://xn—-8sbk1aormh.xn--p1ai/

24.

Kyoto

ул. Руднева, 34

+79787440300

25.

доставка еды «Ямато»

Фиолентовское ш., 1/13, корп. У

+79781006362

26.

FOOD HOUSE

Фиолентовское ш., 1.

+7(800)7073386

27.

Ролл Твойз

Адрес пункта самовывоза:

ул. Маршала Бирюзова, 42

+79780090999

https://rollztvoiz.ru/

28.

осетинские пироги «KURTAT»

ул. Шевченко, 46

+79787499719

+79787499718

29.

DrGrill24

Адрес пункта самовывоза:

пр-т Генерала Острякова, 65а

+79780527952

https://drgrill24.ru/

https://instagram.com/drgrill24

https://vk.com/drgrill24

30.

ООО «МясТоргКрым»

ул. Индустриальная, 14

+79789061071

31.

Паффин Пицца

Адреса пунктов самовывоза:

– пр-т Генерала Острякова, 158а

– пр-т Героев Сталинграда, 22д

+79780370307

https://puffinpizza.ru/

32.

Кафе «Миндаль»

ул. Одесская, 19

+79780942943

