В Севастополе обсудили развитие ДОСААФ

Система противовоздушной обороны полуострова, развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса, весенний призыв и доармейская военная подготовка молодёжи. Эти вопросы стали главными на выездном заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, которое состоялось в Севастополе.

В России продолжается весенний призыв. Открывая заседание, председатель комитета по обороне и безопасности, сенатор Виктор Бондарев отметил, что власти Севастополя и Республики Крым, несмотря на ограничительные меры, смогли обеспечить безопасность новобранцев и не останавливать кампанию.

Отдельной темой обсуждения стала доармейская подготовка. В масштабах страны этим давно занимается ДОСААФ. В Севастополе региональное отделение возобновило работу в 2014-м и сразу столкнулось с рядом проблем: отсутствием техники, полигонов, зданий. Не все вопросы решены до сих пор, но приоритеты развития определены.

«Возобновлена подготовка военных водителей. Соответственно, сейчас будем работать над тем, чтобы аэродром в Юхариной балке полностью вернуть в ДОСААФ, и чтобы там была нормально организована подготовка всех специальностей, связанных с авиацией. Ну и морская школа, как без неё в Севастополе? И командующий сегодня говорил, что и причальный фронт посмотрит. Будем смотреть, как вместе эту работу организовать», – сказал Михаил Развожаев, врио губернатора г. Севастополя.

По мнению главы региона, на то, чтобы вернуть севастопольскому ДОСААФу былую славу и создать все условия для привлечения молодёжи, потребуется 2-3 года. А вот в филиале предприятия «Гранит», на базе которого прошло заседание, уже этим летом откроют уникальный медиацентр для школьников-юнармейцев. Они смогут снимать и создавать фильмы и программы. Для этого есть всё: современная техника, новейшее программное обеспечение, телевизионная студия и возможность выйти на связь с другими городами страны. Свои новейшие разработки в сфере безопасности и обороны гостям представили ведущие предприятия, научные центры и учебные заведения Севастополя. Вторая часть заседания прошла в закрытом режиме и была посвящена военно-техническим вопросам.

«Севастополь – это форпост России, и вы знаете, какое значение имеет противовоздушная оборона для развития города. Он должен быть надёжно защищён. И всё для этого есть. И тем более наши прекрасные средства ПВО, начиная с С-400, и все комплексы средней и малой дальности обеспечивают это в полном объёме», – считает Виктор Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Члены комитета по обороне и безопасности, представители Черноморского флота и производственно-технической базы “Гранит” обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области технического обслуживания и ремонта военной техники.

Дмитрий Туркин, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь