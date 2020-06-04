В Севастополе один супермаркет обокрали дважды за сутки

Экипаж Росгвардии в Севастополе задержал двоих злоумышленников, совершивших кражи из одного супермаркета.

Выехав по сигналу тревоги в один из охраняемых продуктовых магазинов Севастополя, группа задержания обнаружила мужчину, который спешно покидал торговый зал с большой сумкой. Выяснилось, что он вынес несколько неоплаченных бутылок алкоголя. Задержанного передали полиции.

Через несколько часов сотрудников вневедомственной охраны вызвали в тот же супермаркет, где мужчина совершил кражу нескольких батонов сырокопчёной колбасы. При этом деньги на продукты у злоумышленника были. Проверка показала, что гражданин соседнего государства ранее привлекался за совершение кражи и мошенничества.

Источник: Вести.Севастополь