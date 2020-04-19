В Севастополе ограничили число пассажиров на катерах из-за коронавируса

В Севастополе на катерах ограничили количество посадочных мест до 60 человек.

Катера в Севастополе смогут перевозите не более 60 пассажиров за рейс. Информация об этом сегодня опубликована на официальном сайте Севастопольского морского порта.

Заявлено, что в связи ограничением числа пассажиров, катера смогут отходить от причала ранее заявленного в расписании времени.

В настоящее время рейд открыт, пассажирские катера осуществляют перевозки в штатном режиме. Паром не работает по техническим причинам, сообщает пресс-служба порта.

Источник: Вести.Севастополь