В Севастополе ограничили число пассажиров на катерах из-за коронавируса

19 апреля 2020     19
В Севастополе ограничили число пассажиров на катерах из-за коронавируса

В Севастополе на катерах ограничили количество посадочных мест до 60 человек.

Катера в Севастополе смогут перевозите не более 60 пассажиров за рейс. Информация об этом сегодня опубликована на официальном сайте Севастопольского морского порта.

Заявлено, что в связи ограничением числа пассажиров, катера смогут отходить от причала ранее заявленного в расписании времени.

В настоящее время рейд открыт, пассажирские катера осуществляют перевозки в штатном режиме. Паром не работает по техническим причинам, сообщает пресс-служба порта.

Источник: Вести.Севастополь

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