В Севастополе около 85 тысяч детей получат единовременную выплату

Проверять прописку или регистрацию при назначении единовременной выплаты не будут.

Деньги получат все несовершеннолетние, обучающиеся в государственных и негосударственных школах, колледжах, вузах, а также дети, которые ходят в садик или стоят на очереди в него, рассказала глава департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Родителям учеников и воспитанников госучреждений требуется направить заявление в электронном виде руководителю учреждения, а также сообщить номер расчётного счета, куда переводить деньги. Остальным нужно будет обратиться в департамент образования. Порядок дистанционной подачи заявки и список необходимых документов уточнят в ближайшее время. Выплаты получат около 85 тысяч детей.

Источник: Вести.Севастополь