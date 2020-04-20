В Севастополе около 85 тысяч детей получат единовременную выплату

20 апреля 2020     21
В Севастополе около 85 тысяч детей получат единовременную выплату

Проверять прописку или регистрацию при назначении единовременной выплаты не будут.

Деньги получат все несовершеннолетние, обучающиеся в государственных и негосударственных школах, колледжах, вузах, а также дети, которые ходят в садик или стоят на очереди в него, рассказала глава департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Родителям учеников и воспитанников госучреждений требуется направить заявление в электронном виде руководителю учреждения, а также сообщить номер расчётного счета, куда переводить деньги. Остальным нужно будет обратиться в департамент образования. Порядок дистанционной подачи заявки и список необходимых документов уточнят в ближайшее время. Выплаты получат около 85 тысяч детей.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов
Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов

Турция и Греция могут открыться для российских туристов уже во второй половине июля. Такие сроки назвал вице-президент Российского союза туриндустрии …


Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь
Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Патрик Кутроне, вылечившийся от коронавируса, рассказал о протекании болезни. Футболиста, выступающего на правах аренды …


Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России
Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июле, …


Дежурные классы начальной школы начали работать в Севастополе
Дежурные классы начальной школы начали работать в Севастополе

В Севастополе организовали работу дежурной школы для учеников с первого по четвертый классы. Для того чтобы определить в них детей, …


Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $9 за баррель
Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерса нефти WTI с поставкой в мае опустилась ниже $0 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты