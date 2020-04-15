В Севастополе оправдан участковый полиции

Севастопольский суд признал невиновным участкового уполномоченного, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудник ОУУП и ПДН ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя, обвинялся в незаконном отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.

Подсудимый проводил проверочные мероприятия по поступившим материалам по факту причинения телесных повреждений. Житель Севастополя во время нахождения в баре и распития алкогольных напитков вступил в конфликт с другим посетителем, в результате драки потерпевший получил перелом лучевой кости. Обратившийся дважды с заявлением о телесных травмах мужчина нарушил правила проведения медицинского освидетельствования. Необходимую медэкспертизу потерпевший прошел лишь через несколько дней после случившегося, а в дальнейшем севастополец и вовсе отказался от проведения проверки, сообщает пресс-служба Гагаринского суда Севастополя. Повторное заявление мужчина написал уже спустя продолжительное время, указав номер телефона возможного причинителя телесных повреждений.

Суд признал участкового невиновным, а в его действиях по отказу в возбуждении уголовного дела не усмотрел состава преступления. Сотрудник полиции оправдан с признанием за ним права на реабилитацию.

Источник: Вести.Севастополь