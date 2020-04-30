В Севастополе определен новый порядок подачи заявления на материальную выплату для детей

Это связано с большим количеством неправильно заполненных обращений. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.

Была разработана специальная технологическая платформа. На ней у граждан Севастополя не будет возможности подать заявление неправильно.

С 30 июня заявления будут приниматься только через информационную платформу. Все те заявления, которые уже поданы желающими получить выплаты дублировать не надо. Новый портал только для тех, чье обращение оказалось с некорректными данными.

В обязательном порядке для использования нового сервиса необходимо пройти регистрацию на Госуслугах, сообщила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь