В Севастополе определен новый порядок подачи заявления на материальную выплату для детей

30 апреля 2020     17
В Севастополе определен новый порядок подачи заявления на материальную выплату для детей

Это связано с большим количеством неправильно заполненных обращений. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.

Была разработана специальная технологическая платформа. На ней у граждан Севастополя не будет возможности подать заявление неправильно.

С 30 июня заявления будут приниматься только через информационную платформу. Все те заявления, которые уже поданы желающими получить выплаты дублировать не надо. Новый портал только для тех, чье обращение оказалось с некорректными данными.

В обязательном порядке для использования нового сервиса необходимо пройти регистрацию на Госуслугах, сообщила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь

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