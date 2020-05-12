В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату

12 мая 2020     9
В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату

Дополнительную единоразовую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей можно получить до 1 октября.

Заявление можно подать в электронном виде на сайте Госуслуг. Для заполнения необходимо будет предоставить сведения из свидетельства о рождении ребенка.
Деньги предоставляются только гражданам Российской Федерации. Все дети, имеющие право на выплату, указываются в одном заявлении.
Кроме этого, требуется указать реквизиты банковского счета, на который поступят денежные средства.
Если у родителя нет подтвержденной записи на портале Госуслуг, заявление можно подать в любое отделение МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, обязательно записавшись на прием. С собой иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета, поясняет пресс-служба правительства Севастополя.

Перечислять денежные средства начнут с 1 июня.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ
Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ

Врио губернатора Севастополя рассказал о том, что аппараты ИВЛ Екатеринбургского приборостроительного завода временно не будут использоваться в медучреждениях. По результатам …


В Севастополе появится награда для медицинских сестер
В Севастополе появится награда для медицинских сестер

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить награду имени Даши Севастопольской для медицинских сестер.  Врио губернатора Михаил Развожаев обратится в …


В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы
В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы

В Международный день медицинской сестры врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев почтил память медработников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Врио …


В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату
В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату

Дополнительную единоразовую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей можно получить до 1 октября. …


В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста
В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста

В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста через реку Тулома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты