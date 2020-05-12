В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату

Дополнительную единоразовую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей можно получить до 1 октября.

Заявление можно подать в электронном виде на сайте Госуслуг. Для заполнения необходимо будет предоставить сведения из свидетельства о рождении ребенка.

Деньги предоставляются только гражданам Российской Федерации. Все дети, имеющие право на выплату, указываются в одном заявлении.

Кроме этого, требуется указать реквизиты банковского счета, на который поступят денежные средства.

Если у родителя нет подтвержденной записи на портале Госуслуг, заявление можно подать в любое отделение МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства, обязательно записавшись на прием. С собой иметь паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета, поясняет пресс-служба правительства Севастополя.

Перечислять денежные средства начнут с 1 июня.

Источник: Вести.Севастополь