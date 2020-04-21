В Севастополе определен порядок получения денежной выплаты на несовершеннолетних детей

Стал известен порядок подачи документов для получения единовременной выплаты в размере 3 тысяч рублей севастопольским семьям, имеющим несовершеннолетних детей.

Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Севастополя. Желающим оформить выплату необходимо подать заявление на сайте Правительства Севастополя. Заявки будут рассмотрены в течение пяти дней.

Для этого нужно зайти в раздел «Интернет-Приемная» https://sev.gov.ru/feedback/new/ и выбрать вкладку «создать обращение». В графе «получатель» указать «департамент образования и науки». В поле «обращение» – написать текст по образцу: Прошу назначить мне, единовременную выплату в размере 3000 рублей.

Также в поле текста обращения следует указать данные ребенка: ФИО, год рождения, учебное заведение, а также реквизиты вашего банковского счета.

Родителям тех несовершеннолетних детей, которые обучаются в детских садах, школах и учреждениях подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя, для получения выплаты необходимо прикрепить только копию страхового номера индивидуального лицевого счета – СНИЛС родителя

А тем родителям, чьи дети не входят в вышеуказанную категорию необходимо будет подать расширенный список документов:

– копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также подтверждающего регистрацию по месту жительства в городе Севастополе;

– свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Севастополе – в случае отсутствия регистрации по месту жительства;

– иные документы, подтверждающие место проживания в городе Севастополе: договор найма жилого помещения; документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое помещение; выписку из действующей домовой книги; судебное решение, иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе;

– копию документа, удостоверяющего личность, место жительства и полномочия законного представителя или доверенного лица, – в случае подачи заявления через представителя или доверенное лицо;

– копию документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство – в случае, если за единовременной выплатой обращается иностранный гражданин (лицо без гражданства), постоянно проживающий на территории города Севастополя;

– копию удостоверения беженца – в случае, если за единовременной выплатой обращается лицо, имеющее статус беженца и проживающее на территории города Севастополя;

– копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта, если ребенок старше 14 лет);

– копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (родителя).

Источник: Вести.Севастополь