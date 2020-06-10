В Севастополе определили лучших педагогов

Учителя соревновались в умении создавать и вести сайт, составлении авторских уроков, внеурочных мероприятий и технологических карт к ним. Но самым главным испытанием стал мастер-класс в дистанционном формате, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В конкурсе участвовали 10 педагогов из городских школ. Победителем стала учитель испанского языка общеобразовательной школы № 45 имени В.И. Соколова Валерия Антоненкова. Она отправится на заключительный этап конкурса.

В Севастополе определили лучших педагогов Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». В конкурсе участвовали 10 педагогов из городских школ. Победителем стала …



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