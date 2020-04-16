В Севастополе остановили мужчину с поддельным пропуском

16 апреля 2020     14
В Севастополе остановили мужчину с поддельным пропуском

На блокпосту в Верхнесадовом сегодня остановили мужчину, который ехал в село к жене. Он предъявил пропуск, и вот тут выяснилось, что документ ненастоящий. 

“Пропуск выдали на работе, – объяснил мужчина. – Всем водителям: 10 или 15 штук, не знаю точно, под расписку. Сейчас его изъяли, потому что действительный пропуск синий, а у нас он красный”.

Более того, размеры документа, предъявленного мужчиной, другие, чем у настоящего пропуска, и отпечатан он на более тонкой бумаге. 

Водитель объяснил, что работает на кладбище. Информацию по появлении подделки дежурные блокпоста передали в оперативный штаб города, теперь там будут разбираться с руководством кладбища – где оно взяло эти бланки. 

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: Вести.Севастополь

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