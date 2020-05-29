В Севастополе осуждён мужчина, случайно выстреливший в знакомого

Суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, 1963 года рождения, который случайно выстрелил в приятеля из незаконно хранившегося пистолета.

В феврале 2019 года, во время совместного употребления спиртного, мужчина решил показать знакомому пистолет Ekol Special калибра девять миллиметров. Не убедившись в отсутствии патрона в патроннике, он нажал на спусковой крючок. В результате причинён тяжкий вред здоровью гражданина.

Полицейские изъяли незаконно хранившиеся: пистолет, патроны и порох. Балаклавский районный суд приговорил севастопольца к трём годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь