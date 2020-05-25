В Севастополе отключат воду на шести десятках улиц

25 мая 2020     13
В Севастополе отключат воду на шести десятках улиц

В связи с переключением водовода Д-400 мм. в Севастополе будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Подача воды будет прекращена с 22:00 25 мая до 10:00 26 мая по следующим адресам: улицы Гоголя, Кожанова, Гамарника, Ковпака, Льва Толстого, 5-я Бастионная, 6-я Бастионная, Пирогова, Шварца, Рябова, Руднева, Киевская, Гидрографическая, Дальняя, Балканская, Феодосийская, Харьковская, Вакуленчука, Токарева, Отрадная, Фиолентовское шоссе (1-6), Красивая, Муссонная, Коралловая, Университетская, Ректорская, Меньшикова, Репина, Ерошенко, Дыбенко, Ефремова, Героев Подводников, Нины Островской, Дмитрия Ульянова, Шостака, Древняя, Пожарова, Железнякова, Корсунская, Саперная,  Пионерская, Трудовая, Карантинная, Катерная, Киянченко, Фурманова, Херсонская, Капитанская, Частника, Демидова, Костомаровская, Батумская, Генерала Петрова, Керченская, Одесская, Новороссийская, Адмирала Владимирского, Щербака, Адмирала Октябрьского (12-20, 17-21), проспект Гагарина и площадь Восставших.

Кроме этого, без воды останутся хутор Отрадный, бухта Стрелецкая и район горы Матюшенко.

Источник: Вести.Севастополь

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