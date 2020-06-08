В Севастополе откроется методический центр для реабилитации детей с ДЦП

Президент отметил работу севастопольских некоммерческих организаций. Во время видеоконференции с социальными работниками страны Владимиру Путину представили обновлённый центр «Особые дети». Новая техника, полученная организацией за счет президентского гранта, поможет реабилитации детей с ДЦП.

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Детям демонстрируют новую для них технологию. Айтрекер – первая в Крыму система, с помощью которой люди с детским церебральным параличом могут управлять компьютером с помощью взгляда. В это время глава центра «Особые дети» ждёт онлайн-встречи с Владимиром Путиным. На видеоконференции с социальными работниками госучреждений и некоммерческих организаций Аида Менанова готова поделиться со всей страной радостным событием.

«На нашей базе будет открыт ресурсно-методический центр раннего вмешательства. У нас действительно единственные дипломированные специалисты на Южный Федеральный округ по канистерапии, команда эрготерапевтов и трансдисциплинарные специалисты по раннему вмешательству», – говорит председатель Севастопольской региональной общественной организации «Особые дети» Аида Менанова.

В видео-диалоге – 12 регионов: социальные службы и волонтёры. От поздравления с днём социального работника – к рабочим вопросам. На некоммерческие организации распространили ряд преференций малого и среднего бизнеса в пострадавших от коронавируса отраслях.

«НКО, исполнители общественно полезных услуг и социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, за второй квартал текущего года», – сказал президент РФ Владимир Путин.

С Президентом общаются без масок – организация купила обеззараживающую лампу. Это – одно из обновлений центра на улице Бориса Корчагина, того самого, который в конце прошлого года разгромили вандалы. После официального открытия современное помещение пустовало – в режиме вынужденной изоляции с подопечными общались через интернет.

Золотистый ретривер Юта не сразу поняла, как помочь ребёнку с ментальными нарушениями по видеосвязи. Но быстро перестроилась, даже начала узнавать голоса. Канистерапия для детей с ментальными нарушениями на дистанции, как оказалось, почти не уступает оффлайн-общению. В ней нашли возможность развития – после конца пандемии онлайн-занятия продолжатся. Это будут видеоролики для тех, кого нужно поддержать после завершения реабилитации.

«Например, приготовить, придумать рецепт бутерброда для собаки, который они изобретут, сделают дома, пришлют нам – и мы здесь, на месте сможем его воспроизвести», – рассказывает канис-терапевт Людмила Халикова.

Успешно перешла в формат и эрготерапия – это занятия для родителей, у которых есть дети с двигательными нарушениями. Единственными, кому интернет пока не покорился – дети с тяжёлыми патологиями, которые не могут долгое время концентрировать внимание на экране. Именно для них специально было сделано живое сопровождение.

Двухлетняя Ника получила долгожданную коляску из Германии в момент, когда пандемия была в разгаре. До этого мама Наталья, чтобы покормить и вывезти на прогулку ребёнка, который не держит голову, сооружала конструкции из полотенец и одеял. Конца ограничительных мер ждать было нельзя – эрготерапевт специально получила пропуск, чтобы помочь настроить коляску под Нику.

«На расстоянии – это не корректировка. Это невозможно. Это обязательно нужно потрогать – кажется, вроде сидит ребёнок нормально, он сидит нормально ровно одну минуту, а потом он уехал», – говорит Наталья Десяк.

Занятия в центре бытовой адаптации для особых подростков идут со строгим соблюдением масочного режима. В новом помещении уже ведут индивидуальный приём. Групповые занятия начнутся в следующем месяце – осталось только оборудовать кухню.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь