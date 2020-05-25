В Севастополе откроется школа программистов

25 мая 2020     13
В Севастополе откроется школа программистов

Центр цифрового образования детей «IT-Куб» откроют на Северной стороне.

Работы по созданию современного образовательного пространства идут в учебном корпусе школы №40 на улице Челюскинцев. Школа взяла на себя замену окон, дверей, ремонт кровли и фасада, технической же начинкой здания займутся специалисты цифрового центра.

«У нас проектировочные работы должны завершиться в первой половине этого года, чтобы мы смогли заложить ремонтные работы – внести корректировки в бюджет следующего года – и приступить к началу ремонта в помещениях уже с начала следующего года», – рассказал руководитель проекта «Международный центр научно-технического творчества им. Ф.Ф.Мекензи» Максим Виноградов.

Если график ремонта не будет нарушен, открыть центр цифрового образования для детей планируют следующей осенью. Он будет рассчитан на возраст от 7 до 18 лет и включит в себя работу по программированию роботов, мобильным разработкам и основам логики и алгоритмики.

Источник: Вести.Севастополь

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