В Севастополе откроется выставка фоторабот особых детей

В преддверии первого июня в центре города открылась фотовыставка «Особые дети». В волонтерском штабе «Мы вместе» представлено больше 20 работ — это портреты и пейзажи.

Авторы работ — дети с ограниченными возможностями здоровья. Все они занимаются в фотокружке. Он был создан чуть меньше года назад на базе севастопольской общественной организации «Особые дети». В экспозицию вошли лучшие работы воспитанников. Увидеть мир глазами особых детей могут все желающие в окнах здания на Ленина 39. Выставка продлится до конца следующей недели.

Источник: Вести.Севастополь