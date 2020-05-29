В Севастополе откроется выставка фоторабот особых детей

29 мая 2020     13
В Севастополе откроется выставка фоторабот особых детей

В преддверии первого июня в центре города открылась фотовыставка «Особые дети». В волонтерском штабе «Мы вместе» представлено больше 20 работ — это портреты и пейзажи.

Авторы работ — дети с ограниченными возможностями здоровья. Все они занимаются в фотокружке. Он был создан чуть меньше года назад на базе севастопольской общественной организации «Особые дети». В экспозицию вошли лучшие работы воспитанников. Увидеть мир глазами особых детей могут все желающие в окнах здания на Ленина 39. Выставка продлится до конца следующей недели.

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе откроется выставка фоторабот особых детей
В Севастополе откроется выставка фоторабот особых детей

В преддверии первого июня в центре города открылась фотовыставка «Особые дети». В волонтерском штабе «Мы вместе» представлено больше 20 работ — это портреты и пейзажи. Авторы работ — …



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