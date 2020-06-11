В Севастополе откроются общественные приемные ОНФ

11 июня 2020     14
В Севастополе откроются общественные приемные ОНФ

Севастопольцы смогут обратиться в Общероссийский народный фронт через многофункциональные центры. В городских МФЦ открывают специальные приёмные. 

Первая уже работает на улице Павла Корчагина. Ожидается, что это значительно ускорит решение проблем – любая заявка будет обработана меньше, чем за месяц. Есть планы создать подобные кабинеты ещё в четырёх городских МФЦ. Такая система работает в Воронеже, Череповце и Вологде. Коллеги с материковой части страны уже отметили, что новые приёмные позволили серьёзно разгрузить очередь в основных штабах ОНФ.

«Я надеюсь, что и здесь мы сможем как-то помогать людям более реально и более быстро. Тоже сокращается путь, теперь не нужно обращаться туда, в администрацию Президента и ждать пересылки сюда заявления, мы, собственно, можем здесь всё сразу брать в работу», – говорит руководитель Севастопольского штаба ОНФ Лариса Мельник.

Источник: Вести.Севастополь

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