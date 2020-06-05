В Севастополе открылась гостиница для насекомых

5 июня 2020     16
В Севастополе открылась гостиница для насекомых

Сегодня, во всемирный день окружающей среды, в Севастополе открывают гостиницу для насекомых. Это проект экологического движения школьников. Кто стал первым постояльцем отеля и как правильно обустроить всё внутри, чтобы он не пустовал?

Вместо столов и кроватей – шишки и глиняные кирпичи. Такими предметами интерьера наполняют первые в Севастополе гостиницы для насекомых. Автор проекта – школьный экологический отряд. На лекциях в городском доме природы дети узнали, что вместо химикатов для отпугивания садовых вредителей можно использовать будущих обитателей такого отеля.

«Человек чаще всего использует химикаты, но, если такие гостиницы у тебя на участке, можно обойтись без химикатов, потому что полезные насекомые обязательно туда приползут», – говорит Пётр Денисов, член экологического отряда школы №37 г. Севастополя.

«Например, божья коровка поедает тлю, а жужелица высасывает улиток, которые поедают виноград», – рассказывает Анна Белецкая, член экологического отряда школы №37 г. Севастополя.

Кроме практической пользы строительство гостиниц для насекомых учит их основателей наблюдательности и толерантности. Школьники были удивлены, когда узнали, что вредная для растений тля полезна для муравьёв – она выделяет сладковатую жидкость, которой питаются насекомые-труженики.

«Муравьи используют тлю как коров, которых они пасут на листьях и потом доят, а божья коровка нападает на колонию тли, сражается с муравьём обязательно, отбивает её и поедает. Это можно наблюдать возле гостиницы для насекомых», – объясняет Наталья Тарасова, учитель биологии школы №37.

В планах у хозяев гостиницы для насекомых установить видеокамеру, чтобы за экспериментом можно было следить в интернете.

То, что эта гостиница не пустует, понятно по отверстиям, просверлённым в дереве людьми. Когда такая комната занята насекомыми, они закупоривают за собой вход.

А вот другой обитатель полуострова – крымский скорпион – предпочёл поселиться не в гостинице, а под соседним пнём. Участники экологического движения дружат с ним на расстоянии, ведь укус такого может вызвать отравление организма, но без причины крымские скорпионы не нападают. А ещё биологи шутят, что эти существа в чём-то похожи на людей – они живородящие и в первую неделю носят детёнышей на себе.

Мадагаскарский таракан – обитатель другого севастопольского отеля для насекомых, оборудованного в обычной квартире. Рассчитаны эти домики на гостей иностранных – муравьев-бульдогов, шахматного таракана, паука-птицееда,  клопа двупятнистого из Гвинеи. Хозяин этой коллекции – энергетик по образованию – Евгений Должиков. В юности его отговорили идти на биологический факультет, и вот он реализовал детскую мечту дома. Энтомолог-любитель говорит, что наблюдение за насекомыми похоже на просмотр сериала.

«Социальные насекомые, те же муравьи похожи на людей, они так же между собой общаются, распределяют роли, одни кормлением занимаются, другие – охотой», – рассказывает энтомолог-любитель Евгений Должиков.

Сейчас в планах у Евгения познакомиться с основателями уличных гостиниц для насекомых. Севастополец уверен, что школьникам будет интересно понаблюдать за поведением этих животных, а его очень заинтересовала идея использования насекомых как стражей садов.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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