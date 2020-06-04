В Севастополе открылась новая страусиная ферма

В селе Терновка открылась страусиная ферма. Специально для экзотических птиц там построили вольеры, вагоны для выгула. Пока в хозяйстве около 30 африканских страусов.

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Голову в песок страусы не прячут. Как оказалось, это миф. А вот клюнуть, хоть и не больно, могут. Особенно в период кладки яиц. В это время птицы защищают свою территорию и не подпускают людей и животных близко. Клюются страусы и без повода – не со злобы, а от любопытства. Страусиное яйцо примерно в 20 раз больше куриного. Его также можно употреблять в пищу. Вкус более насыщенный.

У этого страуса любопытство вызвала наша съемочная группа. Лёгкий шок от внимания столь крупной птицы быстро проходит. Выясняем, рост африканских страусов – около 2,5 метров, вес больше 100 килограммов. На ферме в Терновке их держат не только красоты и развлечений, но и с практической целью. С мая по октябрь каждая самка дает до 40 яиц, ценится и мясо, и кожа.

«Шкура на изготовление пойдет курток, обуви, сумочек. Перо на может быть пойти на подушку. Также оно у театралов большим спросом пользуется. Мясо, естественно, на продажу», – говорит глава фермерского хозяйства Дмитрий Слуцкер.

Сейчас у фермера чуть больше 30 страусов. В ближайшее время привезут еще около 20. Для искусственного вывода приобрели и инкубатор. Субсидии на покупку экзотических птиц и оборудования начинающему фермеру выделили в прошлом году.

«Была предоставлена поддержка в размере почти 1,5 миллионов рублей конкретно данному крестьянско-фермерскому хозяйству на приобретение страусов возрастом трех лет и страусят до полугода», – пояснил начальник отдела малых форм хозяйств департамента сельского хозяйства Севастополя Александр Лобов.

По проекту окупиться бизнес должен за три года. А возможность открыть собственный – есть и у других начинающих фермеров. Сейчас департамент сельского хозяйства города вновь принимает заявки на участие в конкурсе на получение гранта. Одно из обязательных условий – необходимая квалификация. Получить её можно пройдя специальные курсы. Сейчас в ведомстве обучают начинающих фермеров. А прием документов продлен до 27 июля.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь