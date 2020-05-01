В Севастополе открылись парикмахерские и салоны красоты

Спустя месяц простоя индустрия красоты возобновляет работу. Но парикмахерские, салоны красоты и барбершопы должны строго соблюдать все меры безопасности. Какие требования в условиях пандемии предъявляют к предпринимателям?

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Спасет ли красота мир неизвестно, но двери некоторых парикмахерских вновь открыты. Наталья Тынянова оформляет электронные пропуска для мастеров и готовит салон к приёму клиентов.

«Нам пришлось, конечно, проштудировать большое количество документов. Есть требования Роспотребнадзора, согласно которого мы должны осуществлять деятельность делая разрывы между клиентами около 20 минут. В это время мы должны проводить обработку», – рассказывает экономист парикмахерской Наталья Тынянова.

Требований достаточно, но соблюдать их вполне реально. Тем более с учетом того, насколько востребована сфера услуг. Это стало понятно в первый же день. Сейчас в парикмахерские выстраиваются очереди. Желающих подстричься много, но внутрь пускают только по одному человеку, а снаружи все держат дистанцию. Возможность открыться дали только тем, кто согласен придерживаться санитарных требований. Анастасии Дягилевой не привыкать. Меры профилактики в её салонах красоты соблюдали и раньше.

«У нас мастера всегда работали в масках, всегда у нас проводилась дезинфекция в салоне. Просто сейчас обращаем на это немножко больше внимания. Теперь мы обрабатываем дверные ручки после каждого клиента, всё, с чем клиент соприкасался, мы теперь обрабатываем», – говорит владелица салонов красоты Анастасия Дягилева.

Клиенты теперь получают не только качественные, но и безопасные услуги. Анастасия Волкова ждала этого дня больше, чем летних распродаж.

«Привыкла постоянно ходить – маникюр, педикюр, брови, за волосами ухаживать. Очень тяжело без студий и салонов в городе. Да вообще в принципе без передвижения по городу. Сразу, как узнала, что салоны открываются, записалась на все возможные процедуры. Потому что просто уже даже отражение в зеркале уже не нравилось», – поделилась Анастасия Волкова.

Ближайшие дни у владельца сети барбершопов Энвера Девлетова почти расписаны. Рекомендации Роспотребнадзора в его салонах тоже соблюдают. А также разрабатывают программу по возвращению старых и привлечению новых клиентов.

«Мы поставили рециркуляторы. Каждый гость, каждый мастер, который приходит на работу, у него измеряется температура и записывается. То есть, все гости, которые нас посещают, записываются в общий журнал, – рассказал владелец сети барбершопов Энвер Девлетов. – Будем работать, будем делать какие-то бонусные скидки. Потому что очень много людей просидело дома, не зарабатывая деньги. Поэтому, будем делать карту лояльности».

Чтобы возместить убытки за месяц простоя. Но и желающих записаться в парикмахерские, салоны красоты и барбершопы сейчас достаточно. Часть заработанных денег нужно будет тратить на специальную одежду и другие средства защиты. Ведь сколько нужно будет работать в условиях режима повышенной готовности, пока не известно.

Анастасия Репикова, Антон Терешкин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь